Avcılar'da darp edilmesine rağmen evinin kirasını kaptırmadı; o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da darp edilmesine rağmen evinin kirasını kaptırmadı; o anlar kamerada - Son Dakika

Avcılar'da darp edilmesine rağmen evinin kirasını kaptırmadı; o anlar kamerada

6 saat önce

AVCILAR'da oturan bir garson oturduğu evin kirasını ödemek üzere bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kendisini takip eden 2 kişinin saldırısına uğradı.

AVCILAR'da oturan bir garson oturduğu evin kirasını ödemek üzere bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kendisini takip eden 2 kişinin saldırısına uğradı. Ramazan Sun darp edilmesine rağmen parayı vermedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 21.15 sıralarında meydana geldi.

Bakırköy'deki bir kafede garson Ramazan Sun, iş çıkışı ATM'den evinin kirası olan 900 TL'yi çekti. Sun'u takip eden bir kişi arkasından yaklaşırken, bir kişi de karşı kaldırımdan koşarak yanına geldi. Şüpheliler Sun'u döverek, parasını almaya çalıştı. Sun, montunun iç cebinde sakladığı parayı vermemekte direndi. Sun bağırarak yardım isterken, 2 kişi yüzüne defalarca yumruk ve tekme attı. Ramazan Sun'dan parayı alamayacaklarını anlayan, Sun'un bağırmasıyla panikleyen saldırganlar yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, yaralı Ramazan Sun için sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler kimliklerini belirledikleri saldırganları aramaya başladı.

Avcılar'da darp edilmesine rağmen evinin kirasını kaptırmadı; o anlar kamerada

Bakırköy, Avcılar, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:17 Kaynak: DHA
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