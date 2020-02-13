AVCILAR'DA DEHŞET: KARISINI, 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI - Son Dakika

AVCILAR'da boşanma aşamasında olduğu eşine bıçakla saldıran kişi, 40 günlük bebeğini, üvey kızını ve eşini yaraladı. Çok sayıda yerinden bıçaklanan kadın, kocasının en ağır cezayı almasını isteğini söyleyerek, "Emine Bulut gibi olacaktım komşular yetişti" diye konuştu. Yaşanan dehşet anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 21 Ocak gecesi Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Çakmaktaş (44) boşanma aşamasında oldukları ikinci eşi Mehmet Çakmaktaş (40), ilk eşinden olan kızı Özge Gökbayrak (24) ve 40 günlük bebeği Esila ile aynı evde yaşıyordu. Yaklaşık bir yıl önce evlenen Emine Çakmaktaş eşinden zaman zaman gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen Mehmet Çakmaktaş "Babamın fotoğrafı neden düştü" diyerek karısına ve üvey kızına hareketler etmeye başladı. Eşine ve kızına saldıran adam, onları darp etmeye de başlayınca genç kız engel olmaya çalıştı. Bu sırada bahçeye kaçarak çığlık atmaya başlayan Emine Çakmaktaş'ın duyan komşular aşağıya indi.

DEHŞET SAÇTI, HEPSİNİ BIÇAKLADI

Aile üyeleri bahçede bebeği de kucaklarına alarak kaçmaya çalışırken, saldırgan adam eşini yakalayarak art arda bıçak darbeleriyle yaraladı. Genç kız annesinin bıçakladığını görünce kucağındaki 40 günlük kardeşiyle geri döndü ve annesini kurtarmaya çalıştı. Genç kız da üvey babasının bıçak darbeleriyle çok sayıda yerinden bıçaklanırken, 40 günlük Esila bebek de bacağından yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan anne ve kızının imdadına komşular yetişti. Saldırganı engelleyen komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan bu anlar ise binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"KORKUYORUZ, EMİNE BULUT GİBİ OLACAKTIM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ve tehdit edildiği için boşanma duruşmasına da gidemediğini söyleyen Emine Çakmaktaş,"21 Ocak gecesi de babasının resmi düşmüş diye bilerek olay çıkarttı. İlk eşimden olan kızıma saldırdı. Boğazını sıktı kurtarmaya çalıştım. Kızım git odana sakinleş falan dedi. Kızıma küfürler etti. O sırada dışarı çıktım yardım çığlığı attım. Kızım bebeği kucağına aldı. Dışarı çıkarken beni 6-7 yerimden bıçakladı. Kızım da beni bıçaklanırken görünce geri döndü. Kızım bebeği korumak için ne tarafa dönerse oradan bıçakladı. Kızım da 5-6 yerinden bıçaklandı. İkimizde ameliyat olduk. Yoğun bakımlarda kaldık. Bebeğimin de dizinde yara var. Komşularımız sayesinde şuan çocuklarım yaşıyor. İkimizde yığıldık kaldık kanlar içinde. Maksadı bebeği öldürmekti. Komşularımız sayesinde şuan yaşıyoruz" diye konuştu.

Gözü yaşlı kadın yetkililere seslenerek, "En büyük cezayı almasını istiyorum. Korkuyoruz. Tehdit mesajları alıyoruz bilmediğimiz numaralardan. Siz bittiniz diyorlar. Resmen Emine Bulut gibi olacaktım adaşız, zaten komşular yetişti" dedi.

"SESİMİZİ DUYUN. ÖLEN KADINLARDAN OLMAK İSTEMİYORUZ"

Vücuduna aldığı 7 bıçak darbesiyle yaralanan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören 24 yaşındaki genç kız Özge Gökbayrak göz yaşları içinde yaşadıklarını anlattı. O günden beri korku içinde yaşadıklarını söyleyen Gökbayrak, "O gün kabus gibiydi. Anlattıkça o anı yaşıyorum. Gözümün önünden o görüntüler hiç gitmiyor. Aklıma geldikçe çok kötü oluyorum. Esila'yı, annemi kaybetmek geliyor aklıma. Anneme saldırdığından bir şekilde yapıştım beline, annemi kurtardım. Annem bağırdı, yardım istedi. Komşular ondan sonra kapıya geldi. Kapının çaldığını, geldiklerini görünce mutfağa koştu. 'Anne koş bıçak almaya gitti' diye seslendim. Annem çıktı. Bebeği kucağıma alır almaz ben de annemin peşinden koştum. Nasıl olduysa annem arkada kalmış ben önde gitmişim. Arkamı döndüm, annemi koltuğunun altına almış bıçaklıyordu. Annemi gördüm, o kanları gördüm. Bıçağı kalbine saplamaya çalışıyordu. Kucağımda çocukla geri döndüm. Kolunu falan tutmaya çalıştım. Çocuk kucağımdaydı. Çocuğun üzerine kapaklandım. Bir yandan da annemi kurtarmaya çalıştım. Ben Esila'yı koruyamasaydım, o bıçak darbelerinden bir tanesi el kadar yavruya gelseydi ölürdü.

Lütfen en ağır cezayı alsın. Ben kabus yaşadım başkaları yaşamasın. Ben ailemsiz yaşayamam. En ağır cezayı alsın, içeriden çıkamasın istiyorum. Lütfen yardım edin bize sesimizi duyun. Ölen kadınlardan olmak istemiyoruz. Cinayet mağdurlarından olmak istemiyoruz" şeklinden konuştu.

Genç kız evin geçimini kendisinin sağladığını ancak raporlu olduğu dönemde iş yerinden aldığı telefonla işten çıkarıldığını öğrendiğini de söyleyerek, "Hepimiz aynı odada yatıyoruz korkudan. Kapımız ve penceremiz o günden beri zincirli. Ben artık bu korkuyla yaşayamıyorum yardım edin. Uyku uyuyamıyorum. En ağır cezayı alsın. Yardım edin" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili olay günü saldırının yaşandığı noktaya gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailesini bıçaklayan Mehmet Çakmaktaş'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerin ardından Küçükçekmece Adiyesi'ne sevk edilen saldırgan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamera görüntüsü

-Hastaneden cep telefonu görüntüleri

-Anne ile röportaj

-Genç kız ile röportaj

-Bebekten görüntü

-Bıçak izlerinden görüntü

-Anne bebek ve kızdan görüntü

-Kızın ağlaması

-Zincirli kapı

-Genel ve detaylar

- İstanbul