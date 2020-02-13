Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı fotoğraf - Son Dakika

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Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı fotoğraf
6 saat önce
AVCILAR'DA DEHŞET KARISINI, 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI (3) fotoğraf.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
AVCILAR'DA DEHŞET KARISINI, 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI (3) fotoğraf
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