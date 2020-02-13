Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı fotoğraf - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı fotoğraf - Son Dakika

Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı fotoğraf

6 saat önce

AVCILAR'DA DEHŞET KARISINI, 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI (3) fotoğraf.

AVCILAR'DA DEHŞET KARISINI, 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI (3) fotoğraf

Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı fotoğraf

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı
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