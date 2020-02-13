Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı - Son Dakika

Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı

6 saat önce

AVCILAR'DA DEHŞET KARISINI, 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI (2) (Güvenlik kamerası)

AVCILAR'DA DEHŞET KARISINI, 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI (2) (Güvenlik kamerası)

Avcılar'da dehşet karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı
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