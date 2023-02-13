20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AVCILAR'DA DENİZ METRELERCE ÇEKİLDİ - Son Dakika

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