AVCILAR'DA DENİZ METRELERCE ÇEKİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA DENİZ METRELERCE ÇEKİLDİ

13.02.2023 12:24

AVCILAR'da deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

AVCILAR'da deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
AVCILAR'DA DENİZ METRELERCE ÇEKİLDİ AVCILAR'DA DENİZ METRELERCE ÇEKİLDİ İSTANBUL-TATİL İÇİN GİTTİĞİ KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN İREM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL-TATİL İÇİN GİTTİĞİ KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN İREM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA DENİZ METRELERCE ÇEKİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 Türkiye'nin acısını paylaşan Eljif Elmas, attığı golden sonra eliyle ay-yıldız işareti yaptı
16:10 178 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hivay'ın ilk isteği çilekli süt oldu
16:09 CZN Burak, enkaz altındaki Taha Duymaz'la ilgili son gelişmeleri aktardı: Çalışmalara devam ediliyor
16:01 Bakan Çavuşoğlu'dan "Suriyelilere kapılar açılıyor" iddialarına net yanıt: PKK/YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapıların açılması söz konusu değil
15:49 Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı
15:32 Fotoğrafın enkazdaki aileye ait olduğu iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
15:27 Kahramanmaraş depremini önceden bilen "deprem kahini" sırrını açıkladı: Özel bir yazılım geliştirdim
15:23 Numan Kurtulmuş'tan deprem bölgesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama: Bu siyasi yağmacılıktır
15:18 Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Giresun'da bir stada verildi
15:14 "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2023 16:34:30. #1.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA DENİZ METRELERCE ÇEKİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement