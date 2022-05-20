Avcılar'da "Denizcilik Müzesi" açıldı

Avcılar Belediyesi ve koleksiyoner Ali Civan'ın iş birliği ile oluşturulan "Denizcilik Müzesi" ve sergi salonu sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 300'ün üzerinde gemi modelini barındıran müze, Ambarlı Atatürk Evi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Tüm tekne ve gemilerden birer tane olmak üzere toplamda 300'ün üzerinde modeli barındırma özelliği ile dünyadaki tek gemicilik müzesi. Dünyada bu kadar kapsamlısı yok. Farklı türde gemi modellerini görebileceğimiz müzemize tüm komşularımızı bekliyoruz." dedi.

Koleksiyoner Ali Civan ise "Gemi koleksiyonumuzun bir müzede sergileniyor olmasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Bize bu fırsatı yarattığı için Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Turan Hançerli'ye ve bu müzede emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.