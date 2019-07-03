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Avcılar'da denizde can pazarı kamerada

57 dakika önce

Avcılar'da denizde can pazarı kamerada 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu, ağır yaralı bulunduİSTANBUL - Avcılar'da kayalıkların arasından denize giren 15 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Avcılar'da denizde can pazarı kamerada
15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu, ağır yaralı bulundu
İSTANBUL - Avcılar'da kayalıkların arasından denize giren 15 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından bulunan çocuk hastaneye kaldırılırken, Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Denizde yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Denizköşkler Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklar bölgesinde tek başına denize giren 15 yaşındaki çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpınışlarını gören vatandaşlar denize atlayarak yardımcı olmak istedi. Olay yerine ihbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra denizde gözden kaybolan çocuğu yine vatandaşlar buldu. Ağır yaralı 15 yaşındaki erkek çocuğu 112 tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun denizde kurtarılma anı ve yaşanan can pazarı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar'da denizde can pazarı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:26 Kaynak: İHA
Avcılar, 3. Sayfa
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