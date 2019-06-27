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AVCILAR'DA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

34 dakika önce

AVCILAR sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü.

AVCILAR'DA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU, System.String[]
AVCILAR  sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü. Olay yerine gelen sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından, ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Bugün saat 12.00 sıralarında Gümüşpala sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar 50-55 yaşlarında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir bot geldi, ceset denizden çıkarıldı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerindeki polis ekipleri
-Sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler
-Cesedin denizden çıkarılması
-Genel ve detay görüntüler
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
Sabah, Güncel
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