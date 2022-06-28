Avcılar'da denizden kadın cesedi çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da denizden kadın cesedi çıkarıldı

28.06.2022 15:32

Avcılar'da denizden kadın cesedi çıkarıldı Avcılar'da sahilde 25 yaşında genç bir kadın cesedi bulundu.

Avcılar'da denizden kadın cesedi çıkarıldı

İSTANBUL - Avcılar'da sahilde 25 yaşında genç bir kadın cesedi bulundu. Yakınlarında ise kadına ait olduğu düşünülen çanta ve ayakkabı olduğu görüldü. Cesedin öncede kayıp ilanı verilen Ebru Yaşa'a ait olduğu değerlendirildi.

Olay, Avcılar Denizköşkler Sahil'de yaşandı. Sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kayakların dibinde hareketsiz duran bir kadın görüldü. Olay polise ihbar edildi. Yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesine kadının öldüğü belirlendi. Yakınlarda ise yine aynı kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta ve ayakkabı bulundu.

Cesedin daha önceden de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Ebru Yaşa(25)'a ait olduğu değerlendirildi. Yaşa'a ait ceset itfaiye ekipleri yardımıyla sudan çıkarılarak incelemek üzere ambulans ile adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

YORUMLAR
500
Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu Avcılar sahilinde ceset bulundu Avcılar sahilinde ceset bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da denizden kadın cesedi çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
16:21 Bakan Nebati'den "Görevden alınacak" iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:28:50. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da denizden kadın cesedi çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement