Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı
1 saat önce
AVCILAR'da dengesini kaybederek denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:10 Kaynak: DHA
AVCILAR'da dengesini kaybederek denize düşen Fas
uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay, Denizköşkler Sahili'nde, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 21 yaşındaki Hamzah khoumnsi denize düşerek kayalıklara sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için kayalıkları kırmaya başladı. Ekiplerin, genci kurtarma çalışmaları sürüyor.
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