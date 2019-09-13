Son Dakika Haberleri: Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı
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Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı

1 saat önce

AVCILAR'da dengesini kaybederek denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı.

Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı, System.String[]

AVCILAR'da dengesini kaybederek denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Denizköşkler Sahili'nde, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kayalıkların üzerinde yürürken dengesini kaybeden Fas uyruklu 21 yaşındaki Hamzah khoumnsi denize düşerek kayalıklara sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, genci sıkıştığı yerden çıkarmak için kayalıkları kırmaya başladı. Ekiplerin,  genci kurtarma çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

İtfaiye, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:11 Kaynak: DHA
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