Son Dakika Haberleri: Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı
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Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı

1 saat önce

Avcılar Denizköşkler Sahili'nde denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı.

Avcılar'da denize düşen genç kayalıklara sıkıştı, System.String[]

Avcılar Denizköşkler Sahili'nde denize düşen Fas uyruklu genç kayalıklara sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları sürüyor.

Avcılar Denizköşkler Sahili'nde dengesini kaybeden Fas uyruklu 21 yaşındaki Hamza Khoumsi denize düşerek kayalıklara sıkıştı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi genci sıkıştığı yerden çıkarmak için kayalıkları kırmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin genci kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar, İtfaiye, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:20 Kaynak: İHA
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