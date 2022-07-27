AVCILAR'DA DEPODAKİ 4 KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA DEPODAKİ 4 KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

27.07.2022 09:33
AVCILAR'DA DEPODAKİ 4 KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

AVCILAR'da kullanılmayan bir depoda doğum yapan kedi ve 3 yavrusunu itfaiye kurtardı.

AVCILAR'da kullanılmayan bir depoda doğum yapan kedi ve 3 yavrusunu itfaiye kurtardı.

Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak'ta kullanılmayan bir depoya kırık pencereden girerek burada doğum yapan kedi ve 3 yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Pencerenin camını kırarak içeri merdiven indiren İtfaiye eri, anne kediyi kafesle üç yavrusunu ise avucunun içerisinde dışarı çıkardı. Anne kedi ve yavruları bir karton kutu içerisinde yan binanın bahçesine konuldu. Bu sırada annenin yavrularını yine depoya taşımaya çalıştığı dikkat çekti. Kırık pencere kapatılarak kedinin yavrularını götürmesi engellendi. Market çalışanı Müşerref Bezcioğlu, kurtarılan kedi ve yavrularına bakacaklarını söyledi.


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KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI KANALİZASYON RÖGARINA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Kaynak: DHA

İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA DEPODAKİ 4 KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA DEPODAKİ 4 KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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