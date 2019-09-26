Avcılar'da deprem caminin minaresini yıktı
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Avcılar'da deprem caminin minaresini yıktıİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
Avcılar'da deprem caminin minaresini yıktı
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.
İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem yaşandı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar da depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.
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