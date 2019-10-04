Avcılar'da deprem sonrası 2 okulda daha eğitime ara verildi

Eğitime ara verilen 'riskli okullar' havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Geçtiğimiz hafta Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından riskli görülen 29 okulun öğrencilerin başka okullara sevk edilmesinin ardından Avcılar'da 2 okulda daha riskli olduğu gerekçesi ile eğitime 1 günlük ara verildi. Eğitime ara verilen Alsancak İlkokulu ve Ortaokulu drone ile havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında 26 Eylül gibi 5.8'lik korkutan deprem yaşanmıştı. Yaşanan deprem sonrasında kent genelinde alınan karar neticesinde 29 okul hasarlı olduğu gerekçesiyle geçici süreler ile eğitime kapatılmıştı. Dünde Avcılar'da hasarlı olduğu ve riskli olduğu öne sürülen Alsancak İlkokulu ve Ortaokulu binaları hasar tespiti için 1 günlük eğitime ara verildi. Eğitime ara verilen okulun 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında da hasar gördüğü ve daha sonradan güçlendirilme çalışması yapıldığı ileri sürüldü. Okulda bugün yani 4 Ekim günü çalışmalar için eğitime ara verildiği Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Duyuruda, Alsancak İlkokulu ve Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerin Pazartesi günü hangi okulda eğitime devam edeceklerinin duyurulacağı söylenildi.