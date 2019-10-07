Son Dakika Haberleri: Avcılar'da deprem sonrası bir bina daha mühürlendi
Son Dakika Güncel Avcılar'da deprem sonrası bir bina daha mühürlendi

Avcılar'da deprem sonrası bir bina daha mühürlendi

1 saat önce

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da hasar gördüğü tespit edilen bir bina daha tahliye edilerek mühürlendi.

Avcılar'da deprem sonrası bir bina daha mühürlendi, System.String[]

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da hasar gördüğü tespit edilen bir bina daha tahliye edilerek mühürlendi. Bina drone ile havadan da görüntülendi.


Avcılar'da 5,8'lik depremin ardından hasarlı binaların tahliyesi devam ediyor. Cihangir Mahallesi'nde kolonlarında çatlak ve korozyon olduğu belirlenen Sarıgül Apartmanı'ndaki vatandaşlar belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bina daha sonra mühürlendi. 40 yıldır oturdukları binadan tahliye edilen bir kadın, "Binayı bıraktıktan sonra ben de Adana'ya gideceğim" dedi. - İSTANBUL

Avcılar, Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
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