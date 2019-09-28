Son Dakika Haberleri: Avcılar'da depremde hasar gören 3 bloklu bina için tahliye kararı
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Avcılar'da depremde hasar gören 3 bloklu bina için tahliye kararı

1 saat önce

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen depremin ardından Avcılar'da birçok bina sakini tarafından hasar ihbarı yapılmıştı.

Avcılar'da depremde hasar gören 3 bloklu bina için tahliye kararı, System.String[]

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen depremin ardından Avcılar'da birçok bina sakini tarafından hasar ihbarı yapılmıştı. Yapılan incelemelerde depremde hasar gördüğü belirlenen ve tahliye kararı verilen 3 bloklu bina havadan da görüntülendi.

Önceki gün Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Avcılar'da hasarlı bina ihbarları gelmeye devam ediyor. Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan 3 bloklu Öncel Apartmanı içinde vatandaşlar ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrası binada değerlendirmelerde bulunan ekipler, 9 katlı binaların bodrumlarındaki kolonlarında ve kirişlerinde hasar olduğunu tespit etti. Belediye ekipleri tarafından hasar oluşan bina için Pazar gün akşam saatlerine kadar tahliye edilmesi için süre verdi. Binanın yarın akşam saatlerinde tahliye edilmesi beklenirken her birinde 9 kat ve alt katlarında iş yeri bulunan bina havadan da görüntülendi.

Evini boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden Mahsun Acar ise mağdur olduklarını ifade ederek, "İçeride kalsak da mağduruz dışarı çıksak da mağduruz" dedi.

(İHA)

Marmara Denizi, Silivri, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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