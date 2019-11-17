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Son Dakika Güncel Avcılar'da depremde minaresi yıkılan cami akıbetini bekliyor - Son Dakika

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan cami akıbetini bekliyor

7 saat önce

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, akıbetini bekliyor.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, akıbetini bekliyor.

26 Eylül günü Silivri'de Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nde hasara neden olmuş, caminin iki minaresinden biri yıkılmıştı. Yaşanan olay sonrası cami ibadete kapatılmış, ayakta duran diğer minare de ekipler tarafından kontrollü olarak kesilerek vinç yardımı ile indirilmişti. Caminin geri kalan gövdesinden ekipler tarafından karot örneği alındığı öğrenildi. Alınan örnekle caminin sağlamlığının test edileceği ve test sonucunun ardından caminin akıbetinin belli olacağı bilgisine ulaşıldı.

Karot örneklerinin önümüzdeki hafta belli olması beklenirken, metrobüs güzergahında bulunan cami minaresiz hali ile ilginç bir görüntü oluşturuyor. Minaresiz ayakta duran caminin ilginç görüntüsü havadan da drone ile görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan cami akıbetini bekliyor

Silivri, Avcılar, Deprem, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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