Son Dakika Haberleri: Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin akıbeti bekleniyor
Son Dakika Genel Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin akıbeti bekleniyor - Son Dakika

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin akıbeti bekleniyor

6 saat önce

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin akıbeti bekleniyorİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, akıbetini bekliyor.

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin akıbeti bekleniyor

İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, akıbetini bekliyor.

26 Eylül günü Silivri'de Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nde hasara neden olmuş, caminin iki minaresinden biri yıkılmıştı. Yaşanan olay sonrası cami ibadete kapatılmış, ayakta duran diğer minare de ekipler tarafından kontrollü olarak kesilerek vinç yardımı ile indirilmişti.

Camiden karot örneği alındı

Caminin geri kalan gövdesinden ekipler tarafından karot örneği alındığı öğrenildi. Alınan örnekle birlikte caminin sağlamlığının test edileceği ve testlerinin sonucunun ardından caminin akıbetinin belli olacağı bilgisine de ulaşıldı.

Minaresiz caminin ilginç görüntüsü

Karot örneklerinin önümüzdeki hafta belli olması beklenirken metrobüs güzergahında bulunan cami ise minaresiz şekilde ilginç görüntü oluşturuyor. Minaresiz ayakta duran caminin ilginç görüntüsü ile havadan drone ile görüntülendi.

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin akıbeti bekleniyor

Marmara Denizi, Silivri, Avcılar, Eylül, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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