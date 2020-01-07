Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına... - Son Dakika

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına...

6 saat önce

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına nedeniyle söküldü.

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına..., System.String[]

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına nedeniyle söküldü. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
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