Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına... - Son Dakika

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Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına...
6 saat önce
Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına nedeniyle söküldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına nedeniyle söküldü. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. - İSTANBUL
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