Son Dakika Haberleri: Avcılar'da depremde yıkılan minareden ilk parça alındı
Son Dakika Güncel Avcılar'da depremde yıkılan minareden ilk parça alındı

Avcılar'da depremde yıkılan minareden ilk parça alındı

1 saat önce

(Havadan görüntüyle) AVCILAR'DA DEPREMDE YIKILAN MİNAREDEN İLK PARÇA ALINDI.

İSTANBUL-(Havadan görüntüyle) AVCILAR'DA DEPREMDE YIKILAN MİNAREDEN İLK PARÇA ALINDI

Avcılar'da depremde yıkılan minareden ilk parça alındı

Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
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