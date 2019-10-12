Avcılar'da depremde yıkılan minareden ilk parça alındı
1 saat önce
(Havadan görüntüyle) AVCILAR'DA DEPREMDE YIKILAN MİNAREDEN İLK PARÇA ALINDI.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
İSTANBUL-(Havadan görüntüyle) AVCILAR'DA DEPREMDE YIKILAN MİNAREDEN İLK PARÇA ALINDI
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