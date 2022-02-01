Avcılar'da dernek binasına hırsızlar girmişti... Engellilere moral eğlencesi - Son Dakika

AVCILAR'da hırsızların bir süre önce girdiği Avcılar Engelliler Derneği'nin (AVENDER) üyelerine moral vermek amacıyla eğlence gezisi düzenlendi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki D-100 Yan Yol üzerinde 'Hayır Çarşısı' olarak kullanılan binaya geçen 23 Ocak'ta sabaha karşı motosikletle gelen iki kişi hasta bezlerinden 50 kadar yeni Jean pantolon ve bazı eşyaların yanı sıra engellilerin yaptığı el işi ürünleri ve alüminyum camekanı çaldı. AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, engellilere yönelik derneğin hayır çarşısına yönelik hırsızlığa büyük tepki gösterirken, "Engelliler, ihtiyaç sahipleri için hizmet veren bir yere bu yapılır mı? Bu kadar vicdansızlık olur mu?" demişti.

ENGELLİLERE MORAL YEMEĞİ VE EĞLENCEGeçen yıl engelli kızı Ayşen'i kaybeden Kıymet Özaymış, dernek başkanı Vardar ile temasa geçerek kızının 1'inci ölüm yıldönümü nedeniyle 50 engelliyi aileleri ile birlikte yemeğe götürdü. Avcılar'daki bir AVM de engellilere aynı gün kayak pistini açtı. Yemeklerini yiyen engelliler ışıklı motosikletlere bindirildi. Palyaçolar bazı engelli çocukların yüzlerini boyarken, onları eğlendirdi. Bazı engelliler de annelerinin yardımı ile paten takımlarını giyerek pistte yürümeye çalıştı.OYUNCAK MOTOSİKLET BAŞKANA ÇARPTIAVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, hırsızlık şokunu aradan geçen 10 güne yakın süreye rağmen atlatamadıklarını ancak, engellilere hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Bazı siyasi parti başkanlarının yanı sıra hayır sever iş insanlarının desteği ile engeller için yarı yıl tatilinde moral etkinliği düzenlediklerini söyledi. Başkan Vardar gazetecilere açıklama yaparken hızını alamayan motosikletli bir engelli gelip kendisine arkadan çaldı. Buna rağmen konuşmasını sürdüren Ahmet Halit Vardar."Bunların vurmaları bile beni acıtmıyor. Ama bu hırsızlık çok içimizi yaktı" dedi.