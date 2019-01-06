Avcılar'da Dev Operasyon...79 Adrese Baskın Yapıldı, 28 Araması Olan Şahıs Gözaltına Alındı

Avcılar'da dev operasyon...79 adrese baskın yapıldı, 28 araması olan şahıs gözaltına alındıİSTANBUL - Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 79 adrese operasyon düzenlendi.

Avcılar'da dev operasyon...79 adrese baskın yapıldı, 28 araması olan şahıs gözaltına alındı



İSTANBUL - Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 79 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda araması bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında 4 Ocak tarihinde 79 adrese baskın yapıldı. Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olan 'uyuşturucu madde kullanmak', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'aile içi şiddet' suçlarından aranan 28 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 28 kişi aynı gün içerisinde adli makamlara sevk edildi. Operasyon kapsamında tutuklanan 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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