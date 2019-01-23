Avcılar'da Devrilen Meşrubat Kamyonu Havadan Görüntülendi
56 dakika önce
Avcılar'da devrilen meşrubat kamyonu havadan görüntülendiİSTANBUL - Avcılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü kamyon devrildi.
Avcılar
'da devrilen meşrubat kamyonu havadan görüntülendi
İSTANBUL - Avcılar Petrol Ofisi
Caddesi'nde meşrubat yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki meşrubatlar yola saçıldı olayda şans eseri yaralanan olmazken ekiplerin kamyonu yoldan kaldırma çalışması devam ediyor.
Avcılar Petrol Ofisi Caddesi'nde meşrubat yüklü 34 DN 5715 plakalı kamyon devrildi. Sürücünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrilen kamyondaki meşrubatlar ise yola saçıldı. Olayın yaşandığı caddede ise trafik durma noktasına geldi. Kamyonun sürücüsü yara almazken olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Devrilen kamyonun caddeden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
"Bir anda kendimizi yerde bulduk"
Kaza sonrası yaşadığı şoku anlatan devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet Akgül
, "Normal seyrediyordum, kaygan zeminden dolayı bir anda kendimizi yerde bulduk" dedi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:00 Kaynak: İHA
Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var
Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı
Takım Elbiseyle Simit Satıyor! Bu Simitçiyi Gören Takdir Ediyor
Süs Kurdelelerini Salıncak Yapan Çocuk, Güvenlik Kamerasına Yakalandı