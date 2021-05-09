- Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk... Caddelere ve parklara akın ettiler - Son Dakika

- Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk... Caddelere ve parklara akın ettiler

İSTANBUL - Avcılar'da hafta sonu tam kapanmaya rağmen parklar ve caddeler insanla doldu. Avcılar'da dikkat çeken kalabalık kameralara da yansıdı.

17 gün boyunca sürecek olan tam kısıtlama yasağına rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Avcılar sahilde parklarda oluşan kalabalık, dikkatlerden kaçmadı. Kimileri sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp banklarda dip dibe oturdu, kimileri de maske takmadan yan yana yürüyüş yaptı. Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı anlar kameralara da yansıdı.