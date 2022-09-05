AVCILAR'DA ANNE VE KIZININ MUCİZE KURTULUŞU - Son Dakika
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AVCILAR'DA ANNE VE KIZININ MUCİZE KURTULUŞU

05.09.2022 09:31

AVCILAR'da direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü şoförü, kaldırıma çıkarak kömürlüğe girdi.

AVCILAR'da direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü şoförü, kaldırıma çıkarak kömürlüğe girdi. Bu sırada kaldırımda duran bir anne ve kızı, son anda kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde 27 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde,  direksiyon hakimiyetini kaybeden  minibüs şoförü kaldırma çıkarak, kömürlük olarak kullanılan bir depoya çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, o sırada kaldırımda olan bir anne ve kızı, son anda kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırma çıkıp kömürlüğe çarptığı görülüyor. Kaldırımda bekleyen anne ve kızının korkuyla kaçışı da kameraya yansıdı.

"KAMERADAN BAKIYORUZ GERÇEKTEN ALLAH KURTARILDI ONLARI"Esnaf Ahmet Kuzu, "Anne ve kızı yolun ortasında duruyordu, korkuyla kaçtılar, kıl payı kurtuldular. Sürücü hafif yaralandı, burnu kanıyordu" dedi.

Görüntü dökümü-----------------------(Güvenlik kamera görüntüleri)-Kazanın görüntüsü (Aktüel)-Kazanın olduğu sokaktan detay görüntüler -Esnaf Ahmet Kuzu ile röportaj


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Yeşilkent Mahallesi, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ANNE VE KIZININ MUCİZE KURTULUŞU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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