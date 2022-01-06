Avcılar'da diş kliniğinde üç ayda ikinci hırsızlık - Son Dakika

AVCILAR'daki diş kliniğine giren hırsızlar duvardaki televizyon ile bilgisayar monitörlerini çaldı. Aynı iş yerine üç ay içerisinde ikinci kez giren ve toplam 60 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilerin bulunabilmesi için polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir diş kliniğine 3 Ocak 2022 Pazar sabah saat 05.00 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler girerek hırsızlık yaptı. Kliniğin önüne gelen 4 kişiden 2'si gözcülük yaparken, diğer 2 kişi de buldukları bir kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Güvenlik kameralarına ve alarm sisteminin devreye girmesine aldırmayan hırsızlar, girişteki bankonun arkasındaki duvarda bulunan televizyonu fişinden bile çekmeden alıp götürürken, buradaki ve müdürün odasındaki bilgisayar monitörlerini de aldı. Görüntülerde şüphelilerden birinin düşürdüğü monitörü ikinci kez gelip aldığı dikkat çekerken, hırsızlar toplam 3 dakika adlıklarıyla birlikte klinikten kaçtı.