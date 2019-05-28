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Avcılar'da Dizi Seti İçin Çalışan Kamyonetin Sürücüsünün Öldüğü Kaza Kamerada

2 saat önce

Avılar'da dizi seti için çalışan kamyonetin sürücüsünün öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Avcılar'da Dizi Seti İçin Çalışan Kamyonetin Sürücüsünün Öldüğü Kaza Kamerada, System.String[]



Avılar'da dizi seti için çalışan kamyonetin sürücüsünün öldüğü trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Kaza, Avcılar Şükrübey'de Bakırköy istikametinde geçen pazar saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Avcılar'dan Bakırköy istikametine makas atarak ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önündeki Cengiz Demirağ'ın kullandığı kamyoneti sıkıştırdı. Sürücünün otomobile çarpmamak için manevra yapmasıyla kamyonet kontrolden çıkarak üst geçidin beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı dağılırken sürücüsü Cengiz Demirağ ağır yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobilden inen 3 kişi, araçlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle Avcılar'dan Bakırköy istikametine trafik durdu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasıyla Cengiz Demirağ sıkıştığı kamyonetten çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazada bacağı kopan Demirağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında kazaya karışan kamyonet ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin kamyonetin önüne geçtiği sırada kazanın meydana geldiği görülüyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:05 Kaynak: DHA
Avcılar, Güncel
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