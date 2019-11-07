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Son Dakika Güncel AVCILAR'DA DOKTOR MESLEKTAŞINI TABANCAYLA VURMAYA BÖYLE GİTTİ

AVCILAR'DA DOKTOR MESLEKTAŞINI TABANCAYLA VURMAYA BÖYLE GİTTİ

7 saat önce

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Avcılar'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.

AVCILAR'DA DOKTOR MESLEKTAŞINI TABANCAYLA VURMAYA BÖYLE GİTTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polisteki işlemleri tamamlanan Celal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun elinde tabancayla tıp merkezinin koridorlarında yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Polisteki işlemleri tamamlanan Celal T. çıkarıldığı  Küçükcekmece Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu.

Şüpheli doktorun tıp merkezinde elinde tabanca ile yürüyerek bir kapıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

EK görüntü

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Doktorun elinde tabancayla yürümesi

Görüntü dökümü:

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-Tıp merkezi önünden görüntü

-Tosunoğlu'nun polis aracında görüntüsü

-A.A'nın fotoğrafları

-A.A.'nın çocuğuyla fotoğrafı

-Celal T.'nin fotoğrafı

-Genel ve detaylar

07.11.2019 - 02.25 Haber Kodu : 191107010

07.11.2019 - 02.22 Haber Kodu : 191107009


Avcılar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:45 Kaynak: DHA
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