Son Dakika Haberleri: Avcılar'da doktor meslektaşını tabancayla vurmaya böyle gitti
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Avcılar'da doktor meslektaşını tabancayla vurmaya böyle gitti

7 saat önce

AVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Avcılar'da doktor meslektaşını tabancayla vurmaya böyle gitti, System.String[]
AVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polisteki işlemleri tamamlanan Celal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun elinde tabancayla tıp merkezinin koridorlarında yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Polisteki işlemleri tamamlanan Celal T. çıkarıldığı  Küçükcekmece Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu.Şüpheli doktorun tıp merkezinde elinde tabanca ile yürüyerek bir kapıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Azerbaycan, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:50 Kaynak: DHA
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