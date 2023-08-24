Fuhuş pazarlığında öldürülen doktor, otele farklı bir isimle girmiş

İstanbul Avcılar'da yabancı uyruklu bir kadınla otel odasında buluşan doktor, 100 lira eksik verdiği için kadınla tartıştı. Doktor, kadının otele çağırdığı sevgilisi tarafından silahla öldürüldü. Olay yankı uyandırırken doktorun otele giriş yaparken farklı bir isim verdiği öğrenildi.

KADININ ÇAĞIRDIĞI SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ

Önceki gün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir otelde Doktor İbrahim Karahan öldürüldü. Olayla ilgili farklı detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre Op. Dr. İbrahim Karahan bin 500 liraya anlaştığı yabancı uyruklu kadını otele çağırdı. Kadın D.B. odaya geldiğinde Karahan ücreti 100 lira eksik ödediği içinde aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine D.B. otele kendisini getiren ve dışarıda bekleyen A.A.K.'ye mesaj attı. Bunun üzerine A.A.K. odaya çıkıp Karahan ile tartıştı. Araya otel görevlisi de girmeye çalıştı. Buna rağmen A.A.K. art arda silahını ateşleyip doktoru ağır yaraladı. Çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan doktor Karahan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Olay sonrası geldikleri araçla kaçan A.A.K. ve D.B.'nin aracının plakasını tespit eden polis kiralık olduğu bilgisine ulaştı. Aracın konum takip sistemi üzerinden yerini Ataköy'de tespit eden polis şahısları gözaltına aldı. A.A.K. emniyetteki ifadesinde belden aşağıya ateş etmek istediğini mermilerin yukarıya geldiğini söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.

FARKLI BİR İSİMLE KAYIT AÇTIRMIŞ

Şüpheli kadın ve adam emniyet işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan doktor Karahan'ın ise otele girerken farklı bir isimle kayıt açtırdığı bilgisine ulaşıldı.