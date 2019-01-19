Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(1)

Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(1)

12 dakika önce

AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(1), System.String[]
AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:21 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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