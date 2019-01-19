Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(1)

AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. - İstanbul

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