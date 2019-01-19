Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın
1 saat önce
İstanbul Avcılar'da bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın çatısında yangın çıktı.
İstanbul Avcılar
'da bulunan bir dondurma firmasına ait fabrikanın çatısında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi
'nde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:29 Kaynak: İHA
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