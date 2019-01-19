Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın (3)

Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın (3)

33 dakika önce

AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın (3), System.String[]
AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir

Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Evlenmek İstediğini Söyleyen Doktora Kız İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 00:05:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]