Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(Havadan Görüntülerle)
29 dakika önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL DHAAvcılar'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA Avcılar
'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-Yana çatı ve itfaiye müdahale
AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Yana çatıdan görüntü
-itfaiyenin müdahalesi
-detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:05 Kaynak: DHA
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