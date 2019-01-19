Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(Havadan Fotoğraflar)
15 dakika önce
AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:18 Kaynak: DHA
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