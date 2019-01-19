Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(Havadan Görüntüler-2)

Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(Havadan Görüntüler-2)

31 dakika önce

AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(Havadan Görüntüler-2), System.String[]
AVCILAR'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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