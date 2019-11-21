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Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandıİSTANBUL - Avcılar'da yan yana bulunan iki döner dükkanı sahibi ve ailelerinin karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Avcılar'da yan yana bulunan iki döner dükkanı sahibi ve ailelerinin karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken yaşanan arbede kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yan yana bulunan iki döner dükkanı sahipleri ve aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan kişilerde hastanedeki sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü. Yaşanan arbede anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:12 Kaynak: İHA
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