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Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Avcılar'da yan yana bulunan iki döner dükkanı sahibi ve ailelerinin karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da yan yana bulunan iki döner dükkanı sahibi ve ailelerinin karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan arbede kameraya da yansıdı.

Olay, dün akşam Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yan yana bulunan iki döner dükkanı sahipleri ve aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan kişiler de hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü. Yaşanan arbede anları ise kameraya yansıdı.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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