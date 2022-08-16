AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDEN TAŞAN SU DUVARI YIKARAK EVİ BASTI - Son Dakika
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AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDEN TAŞAN SU DUVARI YIKARAK EVİ BASTI

16.08.2022 10:11

AVCILAR'da dün etkili olan yağış sırasında kaymakamlık bahçesine dolan su, bitişikte bulunan duvarı yıkarak Abdülkadir Karabaş'ın evini bastı.

AVCILAR'da dün etkili olan yağış sırasında kaymakamlık bahçesine dolan su, bitişikte bulunan duvarı yıkarak Abdülkadir Karabaş'ın evini bastı. Eşyaları sular içerisinde kalan Abdülkadir Karabaş, "Hiç kimse yardıma gelmedi. İhbarda bulunduğumuz halde gelen olmadı" dedi.

İlçede dün saat 11.00'de başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, Cihangir Mahallesi'ndeki Avcılar Kaymakamlığı'nın bahçesine doldu. Bahçedeki rögar kapakları açılmasına rağmen sel suları bodrum katı bastı. Suyun yüksekliği yer yer bir buçuk metreyi bulurken, bir süre sonra taşmaya başlayan su, kaymakamlığın hemen yanındaki Dicle Sokak'ta bulunan binanın bahçe duvarını yıktı. Sel suları buradan Abdülkadir Karabaş'a ait eve doldu. Eşyaları zarar gören Karabaş, "Olayın boyutunu önce anlayamadım. Geldiğimde bahçe havuza dönmüştü. Evimdeki beyaz eşyalar, oturma grupları, parkeler kısaca tüm eşyalar su içinde kaldı. Hiç kimse yardıma gelmedi. İhbarda bulunduğumuz halde gelen olmadı. Duvarı da binayı yaptıran müteahhit gelip yapmaya karar verdi" dedi.


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Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Bahçe, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDEN TAŞAN SU DUVARI YIKARAK EVİ BASTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDEN TAŞAN SU DUVARI YIKARAK EVİ BASTI - Son Dakika
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