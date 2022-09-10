Şoförün bu sırada elini başına götürerek alnını tuttuğu ve seyir halinde olduğu şeritten çıktığı görüntülerde yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nın kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor.

Kaynak: AA

Tragger, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi an araç içi kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.