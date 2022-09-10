Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi an araç içi kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi an araç içi kamerasında

10.09.2022 13:48

Avcılar'da dün meydana gelen ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına yansıdı.

Avcılar'da dün meydana gelen ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nın kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor.

Şoförün bu sırada elini başına götürerek alnını tuttuğu ve seyir halinde olduğu şeritten çıktığı görüntülerde yer alıyor.

YORUMLAR
500
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu' İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu' METROBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN KARDEŞİ: DAHA ÖNCE KALP VEYA TANSİYON RAHATSIZLIĞI YOKTU METROBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN KARDEŞİ: DAHA ÖNCE KALP VEYA TANSİYON RAHATSIZLIĞI YOKTU
Kaynak: AA

Tragger, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi an araç içi kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:25 Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı
13:08 Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı
12:12 İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!
11:59 İmamoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Şoför feryat ederek "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek baygınlık geçirmiş
11:38 Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
10:52 Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 13:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi an araç içi kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement