AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR

27.03.2022 17:21

AVCILAR'daki bir grup amatör tiyatrocu, Havuz Meydanı'nda bir araya gelerek, 'Dünya Tiyatro Günü'nü tanınmış isim ve sanatçıların özdeyişlerini seslendirerek kutladı.

AVCILAR'daki bir grup amatör tiyatrocu, Havuz Meydanı'nda bir araya gelerek, 'Dünya Tiyatro Günü'nü tanınmış isim ve sanatçıların özdeyişlerini seslendirerek kutladı.

Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı'nda Avcılar Kültür Sanat Derneği'nin öncülüğünde saat 15.00'te bir araya gelen amatör tiyatrocular, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet liderleri ve Türkiye ile dünyanın önde gelen tiyatro sanatçılarının bu sanat ve sanatçılara ilişkin özdeyişlerini tek tek ortaya gelerek okudu. Müzik ve şiir dinletilerinin yanı sıra yapılan basın açıklamasında koronavirüs salgını nedeniyle çok zor durumda kalan tiyatro ve tiyatroculara her kesimden destek verilmesi çağrısı yapıldı.

AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR
AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR
AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR
AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR

YORUMLAR
500
Dünya Tiyatrolar Günü: Ekonomik kriz ve sansür çıkmazında tiyatro yapmak Dünya Tiyatrolar Günü: Ekonomik kriz ve sansür çıkmazında tiyatro yapmak Efeler'in Dünya Tiyatro Günü'ne özel oyunu tiyatroseverlerle buluştu Efeler'in Dünya Tiyatro Günü'ne özel oyunu tiyatroseverlerle buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:14 Kayıp olarak aranıyordu! 41 yaşındaki adam yanı başında siyanürle göl kenarında ölü bulundu
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 17:56:29. #1.11#
SON DAKİKA: AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement