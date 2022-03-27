AVCILAR'DA DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NÜ MEYDANDA KUTLADILAR - Son Dakika

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AVCILAR'daki bir grup amatör tiyatrocu, Havuz Meydanı'nda bir araya gelerek, 'Dünya Tiyatro Günü'nü tanınmış isim ve sanatçıların özdeyişlerini seslendirerek kutladı.

Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı'nda Avcılar Kültür Sanat Derneği'nin öncülüğünde saat 15.00'te bir araya gelen amatör tiyatrocular, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devlet liderleri ve Türkiye ile dünyanın önde gelen tiyatro sanatçılarının bu sanat ve sanatçılara ilişkin özdeyişlerini tek tek ortaya gelerek okudu. Müzik ve şiir dinletilerinin yanı sıra yapılan basın açıklamasında koronavirüs salgını nedeniyle çok zor durumda kalan tiyatro ve tiyatroculara her kesimden destek verilmesi çağrısı yapıldı.