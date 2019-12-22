Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı - Son Dakika

Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı

6 saat önce

Avcılar'da kamyonetin çarptığı kişi yaralandı.

Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı, System.String[]

Avcılar'da kamyonetin çarptığı kişi yaralandı.

Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir düğün salonundan çıkan Türkmenistan uyruklu Polat İ, bahçe duvarının üstündeki demir parmaklıklardan atlayarak yola çıktı.

Bu sırada, yoldan geçen S.A. idaresindeki 34 AP 9277 plakalı kamyonet Polat İ'ye çarptı.

Kazada hafif yaralanan Polat İ, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine direnerek, hastaneye gitmek istemedi. Alkollü olduğu belirlenen Polat İ, arkadaşı tarafından ikna edildikten sonra Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.A. ise ifadesi alınmak üzere Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Reşitpaşa, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var
Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
06:34 Bursa için fırtına uyarısı - Son Dakika
06:20 Trump ve Abe telefonda Kuzey Kore ve İran'ı görüştü - Son Dakika
06:03 Başkentte gecekondu yangını: 1 yaralı - Son Dakika
05:54 Başkentte gecekondu yangını: 1 yaralı - Son Dakika
05:50 Park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 07:29:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]