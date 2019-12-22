Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı - Son Dakika

Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı

6 saat önce

Avcılar'da kamyonetin çarptığı kişi yaralandı.

Avcılar'da kamyonetin çarptığı kişi yaralandı.

Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir düğün salonundan çıkan Türkmenistan uyruklu Polat İ, bahçe duvarının üstündeki demir parmaklıklardan atlayarak yola çıktı.

Bu sırada, yoldan geçen S.A. idaresindeki 34 AP 9277 plakalı kamyonet Polat İ'ye çarptı.

Kazada hafif yaralanan Polat İ, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine direnerek, hastaneye gitmek istemedi. Alkollü olduğu belirlenen Polat İ, arkadaşı tarafından ikna edildikten sonra Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.A. ise ifadesi alınmak üzere Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avcılar'da duvardan atlayan kişiye kamyonet çarptı

Reşitpaşa, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:11 Kaynak: AA
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