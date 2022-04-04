Avcılar'da 'E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı - Son Dakika
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Avcılar'da 'E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı

04.04.2022 09:40

Avcılar'da 'E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı E-5'te at ile gezen adam görenleri şaşkına çevirdi5 Karayolu üzerinde at sürerek gezdi.

Avcılar'da 'E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı

E-5'te at ile gezen adam görenleri şaşkına çevirdi

İSTANBUL Avcılar'da gece saatlerinde bir vatandaş, E-5 Karayolu üzerinde at sürerek gezdi. Görenleri şaşkına çeviren olayda trafikte aksama yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece 04.00 sıralarında Avcılar E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Bir vatandaş atıyla yol üzerinde gezmeye başladı. Seyir halindeki sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Görenleri şaşkına çeviren olay, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar trafiğin aksamasına neden olan atlı adama tepki gösterdi.

Avcılar'da 'E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
Avcılar'da 'E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
Avcılar'da 'E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da 'E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da 'E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı - Son Dakika
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