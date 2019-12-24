Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye... - Son Dakika

Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye ateş etti. Zanlı, olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL