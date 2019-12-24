Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye... - Son Dakika

Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye...

6 saat önce

Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye ateş etti.

Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye..., System.String[]

Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye ateş etti. Zanlı, olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı
Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu

Son Dakika Haberleri
23:21 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
23:19 Elazığ'da fırtına direkleri devirdi, çatı uçurdu - Son Dakika Haber
23:10 Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
23:05 Marmara Denizi'nde deprem - Son Dakika Haber
23:03 MYP'li Yılmaz: "Akşener grubu bize vermeli" - Son Dakika Haber
22:45 Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika Haber
22:28 Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:30:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]