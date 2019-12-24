Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye... - Son Dakika

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Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye...
6 saat önce
Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye ateş etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye ateş etti. Zanlı, olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL
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