Avcılar'da E-5 yanyolda korkutan çatlaklar - Son Dakika

Avcılar'da E-5 yanyolda korkutan çatlaklar
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Avcılar'da E-5 yanyolda oluşan çatlaklar ve yol kenarındaki istinat duvarındaki eğilme görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
Avcılar'da E-5 yanyolda oluşan çatlaklar ve yol kenarındaki istinat duvarındaki eğilme görüldü. Yolun kapanıp kapanmayacağı konusunda ekiplerin bilgi beklediği öğrenildi.
E-5 yanyol Cihangir Mahallesi mevkisinde yolda çatlaklar meydana geldi. Yine yanyolda bulunan istinat duvarında da eğilme görüldü. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerin, yolun kapatılıp kapatılmayacağına karar vereceği öğrenildi.
(İHA)
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