Avcılar'da E-5 yanyolda korkutan çatlaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da E-5 yanyolda korkutan çatlaklar - Son Dakika

Avcılar'da E-5 yanyolda korkutan çatlaklar

6 saat önce

Avcılar'da E-5 yanyolda oluşan çatlaklar ve yol kenarındaki istinat duvarındaki eğilme görüldü.

Avcılar'da E-5 yanyolda korkutan çatlaklar, System.String[]

Avcılar'da E-5 yanyolda oluşan çatlaklar ve yol kenarındaki istinat duvarındaki eğilme görüldü. Yolun kapanıp kapanmayacağı konusunda ekiplerin bilgi beklediği öğrenildi.

E-5 yanyol Cihangir Mahallesi mevkisinde yolda çatlaklar meydana geldi. Yine yanyolda bulunan istinat duvarında da eğilme görüldü. İhbar üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Bölgede incelemelerde bulunan ekiplerin, yolun kapatılıp kapatılmayacağına karar vereceği öğrenildi.

(İHA)

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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