Avcılar'da eczanede yangın çıktı, kalfa gözyaşı döktü - Son Dakika
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Avcılar'da eczanede yangın çıktı, kalfa gözyaşı döktü

6 saat önce

AVCILAR'da bir eczanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eczacı kalfası Alis Fırat, çalışmaları izlerken gözyaşını tutamadı.

Avcılar'da eczanede yangın çıktı, kalfa gözyaşı döktü, System.String[]

AVCILAR'da bir eczanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eczacı kalfası Alis Fırat, çalışmaları izlerken gözyaşını tutamadı.

Yangın bu sabah Ambarlı Mahallesi'ndeki Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir eczanede çıktı. Elektrik sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı sanılan yangın nedeniyle Hatice Kayhan'ın eczanesi bir anda dumanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye takımı yangını söndürürken, içerideki dumanı da tahliye etti. Çaresizlik içerisinde yangın söndürme çalışmalarını izleyen eczacı kalfası Alis Fırat, bir ara gözyaşlarını  tutamadı. Genç kız, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


İtfaiye, Sabah, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:53 Kaynak: DHA

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