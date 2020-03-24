AVCILAR'DA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI, KALFA GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI, KALFA GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika

AVCILAR'DA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI, KALFA GÖZYAŞI DÖKTÜ

6 saat önce

AVCILAR'da bir eczanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eczacı kalfası Alis Fırat, çalışmaları izlerken gözyaşını tutamadı.

AVCILAR'da bir eczanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eczacı kalfası Alis Fırat, çalışmaları izlerken gözyaşını tutamadı.

Yangın bu sabah Ambarlı Mahallesi'ndeki Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir eczanede çıktı. Elektrik sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı sanılan yangın nedeniyle Hatice Kayhan'ın eczanesi bir anda dumanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye takımı yangını söndürürken, içerideki dumanı da tahliye etti. Çaresizlik içerisinde yangın söndürme çalışmalarını izleyen eczacı kalfası Alis Fırat, bir ara gözyaşlarını tutamadı. Genç kız, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AVCILAR'DA ECZANEDE YANGIN ÇIKTI, KALFA GÖZYAŞI DÖKTÜ

İtfaiye, Kayhan, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:15 Kaynak: DHA

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