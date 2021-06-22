Avcılar'da eğlence mekanına korona virüs baskını - Son Dakika

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- Avcılar'da eğlence mekanına korona virüs baskını

İSTANBUL - Avcılar'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın düzenleyen polis ekipleri, 11 şahsa 38 bin TL para cezası kesti.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Avcılar Reşatpaşa Caddesinde alkollü eğlence mekanının açık olduğunu belirledi. Mekana giren ekipler içeride 11 şahsın bulunduğunu tespit etti. 11 şahsa toplam 38.159 TL idari para cezası uygulandı. Eğlence mekanı da polis ekipleri tarafından kapatıldı.